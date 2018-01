Maradona volta ao carnaval carioca O ex-jogador Diego Maradona é presença confirmada no carnaval carioca de 2001. O astro argentino retorna três anos depois à Sapucaí para se divertir na maior festa popular do mundo. Segundo a assessoria de imprensa da Banco de Eventos, do empresário José Victor Oliva, o craque chega neste domingo pela manhã no Aeroporto Internacinal do Rio de Janeiro e vai estar no camarote de uma empresa fabricante de cerveja na noite de domingo e segunda-feira. Maradona está em Buenos Aires e continua o seu tratamento de desintoxicação por uso de drogas. Estarão ao seu lado outros nomes do esporte como o goleiro Dida, do Milan, os iatistas Lars e Torben Grael, as meninas do vôlei Virna e Leila, a tenista Vanessa Menga, a triatleta Fernanda Keller e o atleta Claudinei Quirino da Silva.