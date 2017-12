Maradona volta para o hospital O ex-jogador de futebol argentino Diego Armando Maradona, de 43 anos, foi hospitalizado novamente nesta manhã, em Buenos Aires. Recentemente Maradona passou quase duas semanas internado em uma clínica particular na capital argentina, com problemas cardíacos e respiratórios. Segundo a emissora de TV TodoNotícias, hoje, Maradona foi levado de ambulância para a Clínica Suíço-Argentina, no Centro de Buenos Aires, destacando que desta vez ele apresenta um quadro de inflamação cardíaca e infecção pulmonar. A emissora afirmou que o médico particular do ex-jogador, Alfredo Cahe, esteve no hospital, mas não deu quis falar com a imprensa. Repórteres locais disseram que Maradona saiu da ambulância andando. Logo depois de sair do hospital, há quase uma semana, Maradona foi pra uma casa de campo a 60 quilômetros de Buenos Aires, onde passava os dias jogando golfe e recebendo visitas. Ele planejava voltar a Cuba, onde vive há quatro anos, depois de passar por um tratamento contra o uso de drogas.