Maradoninha pode ir jogar na Escócia Diego Armando Maradona Jr, 16 anos, filho não-reconhecido do craque argentino Diego Armando Maradona, recebeu proposta para jogar na primeira divisão da Escócia pelo clube Clyde. Diego Jr. joga atualmente na série B italiana pelo Nápoli, mesma equipe que seu pai defendeu nas décadas de 80 e 90. Em 1993 testes de DNA comprovaram a paternidade, nunca reconhecida pelo ex-jogador argentino. A intenção dos dirigentes do Clyde, caso a proposta seja aceita, não é de inscrever Diego Jr. na atual temporada. ?Por enquanto, ele ainda é muito jovem para estar na primeira divisão escocesa. Mas pretendemos inscrevê-lo já na próxima temporada?, afirmou Alan Kernaghan, diretor do Clyde.