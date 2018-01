Marangon assume a Lusa interinamente As explicações do técnico Candinho sobre seu pedido de demissão, após a derrota da Portuguesa para o Corinthians, por 4 a 1, domingo, ainda nos vestiários, provocaram polêmica no Canindé. O treinador alegou ter conversado com os dirigentes antes do clássico, manifestando sua indignação com a política imposta por eles e que deixaria o clube após o jogo. A diretoria contra-atacou e desmentiu a versão dada pelo antigo funcionário. "O Candinho faltou com a verdade, essas declarações não condizem com a realidade dos fatos. Não existem problemas financeiros e políticos com ele aqui", afirmou Manuel Pacheco, vice-presidente de futebol da Lusa. "Há algo atrás de tudo isso, talvez ele esteja indo para as Arábias. Isso o tempo dirá." Estaria Candinho indignado com os salários atrasados? Tudo leva a crer que sim, pois existe uma pendência desde 2001. Mas Manuel Pacheco esclarece. "Na nossa gestão, os salários e prêmios estão em dia. Quanto ao déficit dos nossos antecessores, fizemos um acordo com comissão técnica e jogadores. Pagaremos tudo entre 30 e 90 dias." Polêmicas à parte, os dirigentes agem rápido para suprir a ausência de Candinho. Nesta segunda-feira, após reunião no Canindé, Edu Marangon, dos juniores, foi confirmado no cargo, de forma interina. Ele dirigirá a equipe sábado, contra o Fluminense. Uma lista com três treinadores, guardada em segredo, está sendo analisada e o nome sai ainda esta semana. "Vamos definir o técnico até quarta-feira, no máximo. Faz parte do nosso planejamento," garantiu Manuel Pacheco, que descarta a vinda de reforços. "As inscrições já foram encerradas, o elenco está fechado."