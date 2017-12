Marangon estréia no comando do Paraná O quarto técnico do Paraná Clube no Campeonato Brasileiro, Edu Marangon, estréia neste domingo, às 16 horas, na partida contra o Guarani, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Não haverá mudança em relação ao esquema que vinha sendo utilizado por Saulo de Freitas. "Na seqüência, se necessário, a gente implementa qualquer outra formação", disse. O que Marangon espera é bastante tranqüilidade de seus jogadores. "Será um jogo de paciência", previu. "Pelas informações que tenho, o Guarani vai esperar o Paraná no seu campo para jogar no nosso erro." Sua preocupação, durante os treinamentos, foi com o meio-de-campo. "É o cérebro, é a parte em que se dá a estrutura do restante do time", qualificou. O atacante Renaldo cumpre suspensão e será substituído por Flávio Guilherme. Mas, em compensação, o lateral-direito Valentim e o esquerdo Fabinho recuperaram-se de contusão e voltam ao time, assim como o meia Pierre e o zagueiro Ageu, que cumpriram suspensão. "Sempre quando há troca de comando, há motivação, e o time está motivado", garantiu Ageu.