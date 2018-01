Marangon pode ir para o Figueirense O técnico Edu Marangon, ex-Portuguesa, anunciou nesta segunda-feira, através de sua assessoria, que pode dirigir o Figueirense na temporada 2003, no lugar de Murici Ramalho que foi para o Inter-RS. Marangon adianta que os primeiros contatos foram iniciados, mas que ainda falta definir outros detalhes com o clube catarinense.