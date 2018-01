Marangon: sem vingança contra Lusa O técnico Edu Marangon, do América, descarta qualquer tipo de sentimento de vingança para o jogo que fará diante da Portuguesa de Desportos, domingo, em São Paulo, pelo Grupo 3 do Campeonato Paulista. Na verdade, ele está preocupado em somar pontos e até mesmo sonha com uma vaga na outra fase. "Devo minha carreira, em grande parte, à portuguesa. Lá comecei como jogador e teve, ano passado, uma chance como técnico. Não posso me queixar de nada, mas agora estou defendendo as cores de outro clube", comentou Marangon. O América, em dois jogos, conseguiu quatro pontos, um retrospecto que surpreendeu o próprio técnico. Ele admite que o empate no Canindé será um bom negócio. A boa notícia do dia foi a permanência do goleiro Jéfferson, da seleção brasileira Sub-20, que confirmou que vai ficar no clube até março. O seu passe pertence ao Cruzeiro.