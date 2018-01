Marangon troca América pelo Japão O técnico Edu Marangon pediu demissão do América na segunda-feira à noite, após uma reunião com a diretoria, no estádio "Teixeirão", em São José do Rio Preto. A alegação para abandonar o time dias antes de começar o "Rebolo", foi uma proposta irrecusável que teria recebido do futebol japonês. "Já havia avisado a diretoria na semana passada e hoje confirmou-se os contatos com o clube do exterior. Ainda estamos negociando, mas não dá para ficar trabalhando aqui com a cabeça em outro lugar", disse o treinador. Os dirigentes, agora, correm atrás de um nome para substituir o treinador, mas nenhum foi cogitado. O diretor de futebol, Dourival Lemes, disse que o clube busca um treinador "parecido" com o antecessor. "A nossa intenção é contratar um treinador com o mesmo perfil do Marangon", disse Lemes. O curioso é que Marangon dirigiu o time na primeira fase, depois de três tentativas frustadas anteriores. João Carlos iniciou a formação do elenco, mas se mandou para o Japão. Roberval Davino foi contratado, mas não chegou a trabalhar por imposição de Vanderlei Luxemburgo, que formalizou uma parceria com o Cruzeiro. Em seu lugar foi contratado Arturzinho que brigou com o grupo antes do início do Paulistão. Agora sem técnico, os jogadores serão comandados pelo auxiliar técnico Serginho Carioca. Juntamente com Marangon, pediram demissão o auxiliar Marcos Sartore e o preparador físico Antônio Carlos Bona. O América terminou como 10º colocado na classificação geral, posição que lhe obriga a disputar um torneio com os outros onze times que não conseguiram se classificar à segunda fase.