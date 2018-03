Maratona Aquática: Luiz Lima é o melhor brasileiro no Mundial

O nadador carioca Luiz Lima obteve nesta terça a 18.ª colocação na prova de 5 quilômetros no Mundial de Maratona Aquática, em Sevilha, na Espanha. Lima completou em 55min27s a prova realizada no rio Guadalquivir. Já o baiano Fábio Lima, o outro brasileiro na prova, terminou em 26.º, com um tempo de 58min41s. O vencedor foi o alemão Thomas Lurs (54min57s), seguido pelo russo Vladimir Diatchin (54min58s) e por Maarten van der Weijden, da Holanda (54min59s). Na prova feminina, a melhor brasileira foi capixaba Maria da Penha Cruz, 26.ª colocada, com um tempo de 1h01min41s. A baiana Pamela Engel foi a 35.ª, em 1h06min04s. A russa Larissa Ilchenko conquistou a medalha de ouro, vencendo a prova em 1h04s, seguida pela compatriota Ekaterina Seliverstova (1h07s) e pela americana Chloe Sutton, vencedora dos Jogos Pan-Americanos 2007 (1h9s).