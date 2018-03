Maratona de jogos preocupa Fluminense As maratonas de jogos e viagens longas estão deixando o Fluminense de antenas ligadas com o desgaste físico dos jogadores. ?Nunca fui de ficar dando desculpas, agora mesmo que não farei isso?, declarou o treinador Abel Braga. Só nesta semana, por exemplo, o time jogou em Brasília, no domingo, e teve de viajar em seguida para Campina Grande, onde eliminou o Treze nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Na semifinal, o Fluminense terá que encarar mais uma longa viagem, desta vez para Fortaleza. De acordo com o sorteio dos mandos de campo, nesta quinta-feira, na CBF, o primeiro jogo contra o Ceará acontecerá no dia 25, no estádio de São Januário, no Rio. A volta, uma semana depois, será na capital cearense.