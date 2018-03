Maratona de jogos preocupa São Caetano Apesar da estréia vitoriosa no Campeonato Brasileiro, com os três pontos conquistados diante do Vitória - 1 a 0 -, no ABC, o técnico Muricy Ramalho acendeu o sinal vermelho para o elenco do São Caetano, temendo problemas com a falta de tempo para os treinamentos. Ele reconheceu que o time ainda terá dificuldades com a disputa paralela da Taça Libertadores da América. "Disputamos os últimos 13 jogos num ritmo alucinante, todos precisando do resultado. E pior: sem tempo de treinar. Então, precisamos tomar muito cuidado com nosso planejamento", avisou Muricy na apresentação do elenco, nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. Acontece que domingo o time enfrentará o Guarani, em Campinas, pela segunda rodada do Brasileiro e na quarta-feira atuará pela repescagem da Libertadores, diante de adversário ainda desconhecido, valendo uma vaga na segunda fase. Por causa deste compromisso, o departamento técnico da CBF confirmou o cancelamento do jogo contra o Juventude, pelo Brasileiro, que seria realizado, quarta-feira, dia 28, no ABC. A nova data não está definida. Por enquanto, o ritmo de treinos é lento. Os jogadores fizeram exercícios na piscina nesta quinta-feira à tarde e na sexta-feira pela manhã vão participar do coletivo. A tarde será livre. No sábado haverá o recreativo e depois a viagem para Campinas. O técnico já avisou que não pretende mudar o time sem necessidade. Assim poderá repetir a mesma escalação da estréia, uma vez que não tem nenhum problema de contusão ou suspensão.