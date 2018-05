Marc Wilmots antecipa cinco nomes da lista belga para Copa do Mundo

BRUXELAS - O técnico Marc Wilmots vai anunciar a convocação da Bélgica para a Copa do Mundo apenas no dia 13 de maio, mas já adiantou o nome de cinco jogadores que, se estiverem livre de lesão, serão chamados. Os escolhidos, que, segundo ele, formam a base da seleção belga, são o goleiro Courtois (Atlético de Madrid), o zagueiro Kompany (Manchester City) e os meias Hazard (Chelsea), Witsel (Zenit) e De Bruyne (Wolfsburg).

No dia 13 de maio, Wilmots vai anunciar uma lista preliminar com 26 ou 27 jogadores, incluindo o atacante Adnan Januzaj, revelação do Manchester United de apenas 19 anos, que será testado no período inicial de preparação. Depois, o treinador vai reduzir o grupo em 2 de junho, definindo os 23 que vão para a Copa. Mas, em entrevista ao jornal belga Het Laatste Nieuws, ele já adiantou cinco nomes da sua convocação.

Além dos cinco nomes antecipados, Wilmots saiu em defesa do meio-campista Marouane Fellaini, outro que deve ser convocado, que enfrentou dificuldades em sua primeira temporada no Manchester United - virou reserva e foi criticado. "A Copa do Mundo é chance para ele se reabilitar", avisou o treinador da Bélgica, que também disse ser "ambicioso", mas "realista" ao não colocar a sua seleção entre as favoritas.

Cabeça de chave do Grupo H, a Bélgica é apontada como uma das possíveis sensações da Copa do Mundo no Brasil. Na primeira fase, a seleção belga jogará contra a Argélia (em 17 de junho, no Mineirão), a Rússia (dia 22, no Maracanã) e a Coreia do Sul (dia 26, no Itaquerão).