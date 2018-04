Marcação é arma da Ponte no Sul Para manter a surpreendente sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, a Ponte Preta resolveu manter seu esquema defensivo contra o Figueirense, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Este jogo, que abre a 32ª rodada, foi antecipado a pedido da Polícia Militar porque no sábado à tarde jogarão, na capital catarinense, Avaí e Vila Nova-GO, pela última rodada da Série B. Mesmo priorizando a marcação, a Ponte Preta já somou 15 vitórias. O time campineiro busca sua segunda vitória consecutiva fora de casa, pois na última rodada venceu o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul-RS. Neste jogo o técnico Nenê Santana adotou um esquema diferente: 3-6-1. Agora não será diferente, embora tenha dificuldades na defesa com as suspensões de Gustavo e Luís Carlos. O tradicional 4-4-2 vai ser usado de forma alternada, mas na verdade a prioridade é a marcação. ?Esta é a característica do nosso time. Vamos primeiro marcar, mas também precisamos atacar, só que de forma consciente, tocando a bola, com triangulações pelas laterais e na base de muita velocidade?, diz o treinador. A forte marcação pode ser medida por um dado estatístico: a Ponte é o time mais indisciplinado da competição. São 90 cartões amarelos e nove vermelhos. Por isso mesmo, não é surpresa a perda de dois jogadores nesta semana por punições do Superior Tribuna l de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. O zagueiro Gustavo pegou três jogos, enquanto Luís Carlos dois. Ambos cumpriram apenas a suspensão automática. E o volante Marcus Vinícius também será julgado nesta sexta-feira e com a expectativa de ser punido, por ser reincidente em expulsão. Independente da punição, ele terá condições de participar deste jogo, pois a punição só vale na partida seguinte ao julgamento. Marcus Vinícius só não vai perder o título de mais indisciplinado do elenco, com 10 cartões amarelos e dois vermelhos. Rafael Santos vai entrar na defesa ao lado de Alexandre, enquanto que Marcus Vinícius, após cumprir suspensão, atuará na frente da defesa quase como outro zagueiro. André Cunha também volta, após suspensão, na lateral-direita no lugar de Luciano Baiano. O meio-campo ficará reforçado na marcação com a entrada de Ângelo, enquanto o ataque terá apenas Roger, uma vez que Danilo é meia-atacante.