Marcação preocupa São Caetano O técnico Estevam Soares ainda não digeriu a derrota do São Caetano para o Santos, por 3 a 1, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. Por isso, ele admite que poderá promover algumas mudanças no time, que voltou a falhar na marcação , diante do Internacional, no domingo, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A defesa já sofreu 13 gols, enquanto o ataque marcou os mesmo 13, deixando o saldo zero. Estes números são, segundo o técnico, responsáveis pelo rendimento de 52% de aproveitamento. "Precisamos e vamos melhorar", promete o técnico. Dois baixas estão confirmadas. Uma delas é o zagueiro Thiago, com três cartões amarelos, que vai cumprir suspensão automática. Em princípio, Gustavo, recuperado de contusão, é a primeira opção, mas Émerson pode ter uma nova chance. O volante Paulo Mirand a ainda vai cumprir seu quarto jogo de suspensão imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Dentro da programação da semana, os jogadores voltam aos treinamentos nesta terça-feira cedo, quando treinarão em dois períodos. O time só deve ser confirmado no coletivo de sexta-feira à tarde. Com 14 pontos, o Azulão caiu da sétima para a nona posição.