Marcação será a arma do São Caetano O plano do técnico Estevam Soares para parar o Corinthians é aparentemente simples: muita força na marcação. Por causa disso, o volante Raulen ganhou a vaga de Pingo e foi mesmo confirmado como um dos três volantes, ao lado de Zé Luís e Paulo Miranda. A criação não foi deixada de lado, com o retorno assegurado do meia Canindé no lugar de Fábio Pinto. Satisfeito, o técnico deixou o gramado do Anacleto Campanella pela manhã apostando na "pegada" de seu time para segurar os "galáticos" do Parque São Jorge. Ele não escondia a confiança que deposita nos seus homens de marcação: "Não são apenas jogadores d e marcação, porque sabem conduzir e trabalhar a bola e todos marcam gols". Raulen foi o herói em Araras, quando marcou o gol da vitória de 5 a 4, aos 43 minutos do segundo tempo. Paulo Miranda também fez um gol neste jogo e Zé Luís marcou um golaço diante do São Paulo. Armado no esquema 4-4-2, os volantes vão proteger os dois zagueiros e permitir ainda os avanços dos laterais. O técnico insistiu nos treinos para que haja uma "perfeita coordenação" entre os laterais, que devem descer de forma alternada para não permitir o contra-ataque adversário. Recuperado de um entorse no tornozelo, Canindé vai ocupar a vaga de Fábio Pinto, que sentindo uma lesão muscular na coxa direita nem foi relacionado. "O Canindé é um jogador inteligente, que pode ser o ponto de equilíbrio no meio campo", espera Estevam S oares, que manteve a dupla ofensiva com Marcinho e Márcio Mixirica, uma vez que Luís Cláudio continua vetado pelo departamento médico com entorse no joelho direito. O São Caetano defende um tabu de nunca ter perdido para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Em dois confrontos realizados, houve um empate em 2001, por 1 a 1, além de uma vitória em 2003, por 3 a 0, no Pacaembu. Fora isso, o retrospecto geral do Azulão é favorável. Em 11 partidas disputadas, venceu seis, empatou dois e perdeu três vezes. Este jogo do Pacaembu pode ser considerado de seis pontos, uma vez que o Corinthians é o terceiro colocado com 25 pontos e o São Caetano o quinto com 22.