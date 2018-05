Marcão comanda treino do Fluminense debaixo de chuva e fecha entrada da imprensa

O elenco do Fluminense não teve folga e treinou debaixo de chuva neste domingo em seu novo Centro de Treinamento, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O técnico interino Marcão comandou um trabalho tático por cerca de duas horas e, assim como no dia anterior, não permitiu a entrada da imprensa.

Após a atividade, os jogadores foram liberados e se reapresentam na tarde desta segunda-feira, também no Centro de Treinamento, para realizarem o último trabalho antes do duelo contra o Atlético Paranaense, marcado para esta terça, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a expectativa é de casa cheia no feriado. A diretoria do time carioca optou por realizar uma promoção e colocou todos os bilhetes à venda por R$ 20.

O Fluminense tentará encerrar um jejum de seis jogos sem vitória (quatro derrotas e dois empates) na competição para se manter na briga por uma vaga no G6. Atualmente, o clube tricolor está na nona colocação da tabela de classificação com 48 pontos, três a menos do que o Atlético Paranaense, o sexto colocado.