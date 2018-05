Marcão faz testes, barra Gum e monta Flu com cinco mudanças

Ainda que afirme que não desiste do sonho de levar o Fluminense à Copa Libertadores, o técnico interino Marcão vai aproveitar a reta final do Campeonato Brasileiro para realizar testes. Nesta sexta-feira, ele barrou Gum na zaga e montou o time com cinco alterações para pegar o Figueirense, no domingo, às 19h30, no Orlando Scarpelli, pela penúltima rodada.

Na zaga, deu mais uma oportunidade ao jovem Nogueira. No lateral-direita, com Wellington Silva com dores, entrou Igor Julião. Henrique Dourado, por sua vez, ganhou uma chance no ataque. Douglas e Gustavo Scarpa estão suspensos e deixam o time.

"Tivemos um ano em que poucos jogadores jogaram muitas partidas. Estou querendo observar todos. O Igor Julião e o Nogueira treinaram bem e tiveram poucas oportunidades. Henrique Dourado trabalha bem há mais de duas semanas. Este segundo semestre foi pesado, com muito desgaste. Então, vou dar as chances", avisou o treinador.

Marcão avisou que espera que os jogadores que ganharam a oportunidade correspondam. "Todos têm de estar motivados a partir do momento em que defendem as cores do Fluminense. Tem de mostrar felicidade e disposição dia após dia. Trabalhamos para isso o ano inteiro, para o melhor de todos e do clube", finalizou.