Marcão faz testes e dá chance a Igor Julião em treino do Fluminense

Com chances remotas de entrar no G-6 e disputar a Copa Libertadores, o Fluminense segue trabalhando para as últimas duas rodadas do Brasileirão. Nesta quinta-feira, o técnico Marcão aproveitou o dia para fazer testes na equipe. O maior beneficiado foi o lateral-direito Igor Julião, que já mira a vaga de titular para o jogo contra o Figueirense, no domingo, em Florianópolis.

"É importante ter chance em qualquer momento do campeonato. Trabalhei o ano todo para ter uma chance. Quero mostrar que posso ser titular. Minha motivação é grande, está lá em cima. Todos os jogadores estão no clima de mostrar a sua qualidade", comentou Julião.

O lateral garante estar pronto para assumir seu espaço entre os titulares. "Treinei na posição do Wellington Silva. Isso não quer dizer nada. Marcão faz testes. Estou pronto, esperando uma oportunidade. Temos de jogar pela nossa camisa, pela nossa honra, pela nossa torcida. Sabemos que a chance de classificação é pequena", declarou.

Apesar do teste, Marcão manteve o mistério. Ele treinou com todo o elenco tricolor nesta quinta, mais jogadores da equipe sub-20, casos dos zagueiros Eduardo e Kadu, do volante Mateus Norton e o meia-atacante Marquinhos.

O Fluminense soma 49 pontos e ainda tem chances matemáticas de classificação. Ocupa no momento o 11º lugar da tabela. O G-6 é fechado pelo Botafogo, com 55.