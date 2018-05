Marcão fecha treino e faz mistério no Fluminense antes do jogo contra Atlético-PR

O técnico interino Marcão começou a fazer mistério na formação que pretende utilizar no duelo do Fluminense contra o Atlético Paranaense, nesta terça-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o confronto pode colar o time tricolor no G-6, o substituto do demitido Levir Culpi tratou de vetar a imprensa do trabalho tático deste sábado.

A atividade durou cerca de uma hora e meia e não houve pistas de quem entrará em campo. A tendência é que a equipe tenha ao menos duas novidades na lista de relacionados. O goleiro Diego Cavalieri e o atacante Richarlison estão recuperados de problemas musculares e participaram do treino.

O único jogador no departamento médico e que ficará fora do confronto é o zagueiro Renato Chaves. O jogador se recupera de cirurgia no tornozelo direito e só voltará na próxima temporada. Neste sábado, ele realizou um trabalho à parte de fisioterapia.

O elenco do Fluminense não ganhará descanso no final de semana. O time volta a trabalhar na manhã deste domingo, no Centro de Treinamento, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). A equipe tricolor ocupa a nona colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 48 pontos, três a menos do que o Atlético Paranaense, que está em sexto lugar.