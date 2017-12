Marcão renovará com o Fluminense O volante Marcão, do Fluminese, deve anunciar nesta quinta-feira a renovação de seu contrato. Apesar de seu compromisso com o clube terminar no dia 30, o jogador já iniciou as negociações com o superintendente de Futebol Paulo Angione para permanecer na equipe. Após cancelar o amistoso com o Desportiva do Espírito Santo, por causa das condições ruins do campo do adversário, o técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, deve realizar somente um coletivo, neste final de semana. O treinador solicitou à diretoria um adversário para a movimentação.