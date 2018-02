Marcão vira exemplo no Fluminense O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, apontou o volante Marcão como um exemplo a ser seguido por todos nas Laranjeiras. Ele ficou na reserva em alguns jogos no Campeonato Brasileiro, mas não se deixou abater com a situação. Treinou com bastante afinco e agora conquistou a confiança e a admiração do treinador. "Ele tem sido importante até mesmo como um auxiliar-técnico", declarou Gama, que teve problemas de relacionamento com os astros Roger e Romário - ambos saíram do clube. Marcão fez questão de retribuir os elogios, além de falar um pouco da "volta por cima". "Confio no meu trabalho e na qualidade do técnico Gama. Fico feliz com o reconhecimento. Mas ainda não me dou por satisfeito. Quero premiar os torcedores com a classificação para a Copa Sul-Americana", disse Marcão.