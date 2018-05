Marcão volta a fechar treino e mantém mistério no Fluminense

O Fluminense realizou na manhã deste sábado seu último treino antes da partida de domingo diante da Ponte Preta, em Campinas, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já havia feito na sexta-feira, o técnico interino Marcão optou pelo mistério e fechou a atividade realizada no CT à imprensa.

De acordo com a assessoria do Fluminense, Marcão aproveitou a atividade para trabalhar as jogadas de bola parada tanto no ataque quanto na defesa. Imediatamente após o treino, os jogadores seguiram direto para o aeroporto, onde almoçariam e viajariam para Campinas.

A principal dúvida no Fluminense é em relação ao substituto do atacante Wellington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito à vaga é Marcos Júnior. Outras novidades na equipe devem ficar por conta dos retornos de Douglas no meio de campo e de Richarlison no ataque.

Apesar de ainda não ter confirmado, a tendência é que Marcão escale o Fluminense com: Julio Cesar; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Richarlison. O time carioca é o nono colocado, com 49 pontos, e precisa da vitória para seguir sonhando com a Libertadores.