Marcão volta a fechar treino e se diz satisfeito com preparação do Flu

Como vinha fazendo nos últimos dias, o técnico Marcão mais uma vez fechou o treino do Fluminense. Ele manteve o mistério para o jogo contra o Atlético-PR, nesta terça-feira, no Maracanã, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão. Sem fazer revelações sobre a escalação da equipe carioca, o treinador exaltou a semana livre para preparar o time. Foram sete dias seguidos de trabalho.

"Aproveitamos bem a semana. Quem entrar vai aproveitar ao máximo para fazermos um grande jogo. Procuramos fazer algumas coisas diferentes. Achamos que pode funcionar. Treinamos muito para fazer uma grande partida. Esse período foi altamente positivo. A energia está boa, a semana foi boa, de comprometimento", avaliou Marcão.

Esquivando-se de perguntas sobre a escalação, o treinador apenas garantiu um "time forte", sem indicar a formação. "Fluminense é isso, equipe enorme desse jeito. Responsabilidade muito grande e o que nos dá certeza de um bom jogo foi o que fizeram durante a semana. Vamos ter um Fluminense muito forte", projetou.