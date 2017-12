Marcar gols vira obsessão no Juventude Fazer gols virou quase uma obsessão no Juventude. A equipe entra em campo nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Bahia, com esse objetivo. Nos três primeiros jogos do returno, mesmo fazendo boas partidas, o time caxiense marcou apenas uma vez, e somou também só um ponto, estando na 22ª posição no Brasileiro. Para vencer esta partida, considerada de seis pontos pela direção, o técnico Raul Plassmann está pedindo maior concentração aos atacantes e esperando um pouco de ajuda da sorte. Ele afirma que, em treinamentos, tudo o possível foi feito. O volante Evandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o desfalque. Ele será substituído por Marcus Vinícius. Camazzola, titular e que retornaria à equipe após cumprir suspensão, está lesionado. Uma atração da partida será a arbitragem da paulista Sílvia Regina de Oliveira, auxiliada por Ana Paula Sílvia de Oliveira e Aline Lambert. Por conta delas, o Juventude liberou a entrada de mulheres, que não pagarão ingresso.