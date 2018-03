Marcar o artilheiro: tarefa para Alex O zagueiro Alex deve ter uma missão especial no clássico deste domingo: marcar o artilheiro Luís Fabiano. Isso não será novidade para o santista, que vem se destacando como um dos principais jogadores da posição e aguarda um chamado da seleção brasileira, a olímpica ou a principal. O jogador, que completa 21 anos no dia 17, mantém uma grande regularidade desde que Leão surpreendeu os jornalistas ao anunciar sua escalação no time principal no Brasileiro do ano passado. Desconhecido até então, poucos acreditavam em seu futebol. Afinal, meses antes não tinha passado num teste e havia sido dispensado. Num lance de sorte, estava se despedindo dos outros jogadores no CT Rei Pelé quando foi chamado por Leão para compor o time num jogo-treino contra o Jabaquara, já que o elenco ainda estava incompleto. O treinador observou o zagueiro e, ao passar por ele depois do treino, disse: "pode voltar amanhã". Alex é chamado de uma das torres gêmeas da Vila pelo seu porte físico. Mesmo com sua altura de 1,88 metro, é considerado um dos jogadores mais disciplinados do elenco, recebendo raramente uma advertência dos juízes e só foi expulso uma vez em sua vida profissional. "O segredo é fazer a antecipação para chegar antes na bola", comentou o zagueiro, um dos mais discretos do elenco.