Marcel busca recorde no Coritiba O atacante Marcel busca na partida deste sábado, em que o Coritiba enfrenta o Grêmio, no estádio Couto Pereira, uma marca histórica em sua carreira e na história do clube paranaense. Ele pode se igualar ou até ultrapassar Zé Roberto, que, em 1973, marcou 16 gols, sendo o maior artilheiro do Coritiba em um único campeonato nacional. Marcel está com 15. "Se Deus quiser, vou alcançá-lo e bater também", entusiasma-se. O técnico Paulo Bonamigo, que conhece bem o espírito do Grêmio, equipe em que já atuou, fez um alerta aos jogadores do Coritiba. Principalmente, pelo fato do adversário ser o lanterna do Brasileiro. "Nossa equipe precisa ter comportamento único dentro do jogo, não desrespeitando o adversário, em razão de sua tradição e pela equipe que o Grêmio tem", afirmou. "As equipes que estão procurando sair do rebaixamento sempre vêm com mais vontade", concordou Marcel. "Mas, jogando em casa, vamos ter paciência para fazer a vitória."