Marcel diz que está próximo de acerto com o Santos

O atacante Marcel, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, admitiu que está bem perto de acertar sua transferência para o Santos. O jogador de 28 anos, com passagens por Coritiba, São Paulo e Grêmio, tem contrato com o Benfica, mas está fazendo tratamento no CT Rei Pelé. Segundo ele, isso irá favorecer no seu acerto com o clube da Baixada.

"Foram poucas conversas sobre isso. Meu primeiro pensamento é ficar bom, mas é claro que as coisas podem facilitar por eu estar aqui", afirmou o jogador.

Marcel seria uma solução para o técnico Dorival Júnior, que tem problemas para substituir o atacante Kléber Pereira. Sem grandes nomes no mercado, o Santos tentou contratar o corintiano Souza, mas a negociação não evoluiu.

No elenco, Dorival tem à disposição apenas os garotos Neymar, que não é centroavante, e André. Há ainda a possibilidade de Giovanni atuar adiantado, quase como um homem de área.

Marcel ainda tem dois anos de contrato com o Benfica, que está disposto a emprestá-lo ao Santos. O jogador tem treinado em dois períodos no centro de recuperação do time santista, o Cepraf.

"Recebi o convite da nova diretoria, do Jamelli (gerente de futebol), e sei da estrutura que o Santos tem hoje. Por isso decidi com o Benfica continuar no Brasil, já que operei por aqui", afirmou.

Em nota publicada em seu site oficial, o Santos informou que o tempo de recuperação previsto para Marcel é de três meses. "O tratamento aqui vem sendo muito bem feito. O pessoal do Santos é extremamente profissional e tem me dado todo o suporte", disse o jogador.

Marcel ainda ressaltou que pode estar pronto para jogar antes do prazo previsto pelos médicos. "Estamos realizando atividades em dois períodos, isso pode acelerar a recuperação. Queremos fazer tudo bem feito para que eu não tenha problemas mais para frente. Agora eu só penso em jogar", finalizou.