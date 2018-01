Marcelinho: a esperança do Vasco O Vasco entra em campo neste sábado contra o Criciúma, às 16h, em São Januário, ocupando a 19ª colocação na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 13 jogos, e uma derrota poderá deflagrar uma crise no clube. A equipe não consegue uma seqüência de vitórias e seu último triunfo foi há três rodadas. Uma boa atuação do meia Marcelinho Carioca é a esperança da equipe na busca pela vitória. O jogador, durante a semana, chamou a atenção dos companheiros, que "estariam fazendo corpo mole". "Todo jogador é assim. Você precisa chegar forte e firme porque só assim os resultados aparecerão", disse Marcelinho. "Já passei por situações semelhantes em outras equipes e aqui não seria diferente." O atacante Ely Tadeu será o substituto de Marques, que se transferiu para o futebol japonês. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, fez questão de ressaltar a qualidade do jogador, revelado nas divisões de base do clube. Outra mudança na equipe será a entrada do volante Henrique no lugar de Da Silva, que cumpre suspensão automática.