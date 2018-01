Marcelinho: a preocupação do São Paulo O Fortaleza ficou para trás. O São Paulo ainda comemora a difícil vitória, exalta o esforço para consegui-la, mas toda a atenção está canalizada para o Vasco, adversário deste domingo. E para Marcelinho Carioca, é claro, que tem batido faltas com a velha eficiência. A ordem é não fazer faltas perto da área. ?Daquela distância, o aproveitamento do Marcelinho é muito bom. Nós não vamos facilitar para que ele faça gols. O cuidado para não fazer faltas vai ser muito grande?, diz Oswaldo de Oliveira. Ele também deixa claro que Marcelinho vai ser vigiado de perto. Não chega a falar em marcação individual, mas garante que a intenção é encurtar os espaços que o jogador tem conseguido. ?Ele merece um cuidado especial e vamos tratar disso?. O volante Adriano é a arma principal no esquema ?pára-Marcelinho?. Ele tem se destacado por marcar duro, mas sem fazer faltas. Um estilo diferente do de Maldonado, muitas vezes expulso de campo. ?Eu não gosto de jogar deitado, não gosto de dar muitos carrinhos. Procuro estar bem posicionado para fazer a antecipação, de preferência sem faltas?, diz. Em três partidas, levou um cartão amarelo. ?Fiquei aborrecido porque não goste de levar cartões. Vai acumulando e você acaba saindo do time. Não quero que isso aconteça?, explica. Adriano tem grandes ambições no São Paulo. ?Quero fazer minha história aqui, como o Maldonado fez a dele. A torcida ainda se lembra dele, mas pode confiar em mim porque quero jogar muito tempo aqui como titular?. A posição de titular voltou a ser um objetivo palpável para Gabriel, depois do gol marcado contra o Fortaleza. Ele, que havia sido humilhado pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que o considerou um ?pepino? nas mãos, acredita ser possível recuperar a confiança dos são-paulinos. ?Nem tanto pelo gol que eu fiz, mas porque acho que joguei bem. Agora, quero repetir a dose contra o Vasco e conseguir uma boa estabilidade. Sei que não vai ser para sempre porque a pressão sobre quem joga em um time grande sempre existe, a gente tem de matar um leão por dia, mas com tranqüilidade é possível jogar melhor?. Fábio Simplício, com dores na coluna, está fora do jogo. Será substituído por Júlio Baptista. Na meia, jogará Souza - caso esteja em boas condições físicas - ou então Oswaldo optará entre Rico - com Reinaldo mais atrás - ou Paulo Krauss, que ele elogiou bastante.