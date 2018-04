Marcelinho agiliza ida para o Japão O pedido de transferência do meia Marcelinho Carioca para o Japão já está com o Departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube responsável pela solicitação foi o Gamba Osaka e o jogador, que já atuou pelo Corinthians e estava no Santos, deverá viajar nos próximos dias ao país para concluir a negociação.