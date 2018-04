Marcelinho anuncia adeus em amistoso do Corinthians

O meia Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, anunciou nesta sexta-feira que vai se despedir do futebol com a camisa do time. Aos 38 anos, o jogador disputará o amistoso contra o Huracán, na próxima quarta, no Pacaembu.

A partida deve ser a última do ídolo como jogador. Depois, ele será embaixador do clube, participando de ações de marketing no ano do centenário corintiano.

"Eu sou um ex-jogador, minha carreira profissional acabou. Fico muito feliz de poder terminar minha carreira aqui. Estou de volta à minha casa. Virar embaixador no ano do centenário é o maior presente que eu poderia receber", afirmou o agora ex-jogador, que defendeu o Santo André no Campeonato Brasileiro de 2009.

Durante a entrevista em que foi anunciado como embaixador do clube, Marcelinho ganhou uma camisa personalizada, com o número 100 às costas. Na estampa frontal, estão os principais títulos do ídolo pelo clube - um Mundial de Clubes (em 2000), dois Campeonatos Brasileiros (1998 e 1999), uma Copa do Brasil (1995) e quatro Paulistas (1995, 1997, 1999 e 2001).