Marcelinho anuncia novo clube na terça Depois de contar neste domingo como foi o período que passou na Arábia Saudita, Marcelinho Carioca marcou uma nova entrevista coletiva para terça-feira, num hotel de São Paulo. O jogador vai anunciar em que time ele jogará em 2004. No desembarque, ainda no aeroporto, ele não quis informar se o seu futuro clube é o São Caetano, que lhe fez uma proposta antes de sua transferência para o futebol árabe, ou o Vasco, que acenou com a possibilidade de uma volta a São Januário depois que seu desafeto Edmundo rescindiu contrato na última sexta-feira. "Ainda não posso dizer onde vou jogar porque há mais de uma possibilidade. Mas quero resolver tudo até amanhã", afirmou Marcelinho, que não vai passar o fim do ano no Rio de Janeiro, onde estão os seus três filhos. O jogador disse que pretende passar seu aniversário - que coincide com o Réveillon - com os pais, em São Paulo. Neste domingo, Marcelinho fez questão de fazer um agradecimento público a uma brasileira que mora na Arábia Saudita, Adriana Breckembroken, casada com o árabe Ibrahim Assad. Adriana, natural de Joinville, leciona inglês num colégio onde estudam os filhos de todos os príncipes sauditas. Foi ela que escreveu todas as cartas e petições para Marcelinho enquanto o jogador esteve impedido de sair do país. E Ibrahim serviu-lhe como intérprete nesses meses de calvário na Arábia. "Quero prestar um agradecimento público a eles e dizer aos pais da Adriana, em Joinville, que eles podem se orgulhar da filha e de seu marido. A Adriana fez um papel brilhante como brasileira. Fui tratado com uma pessoa da família", revelou o jogador. Marcelinho disse ainda que os problemas enfrentados na Arábia não excluem uma nova transferência para o exterior. "Já joguei na Espanha e no Japão e nunca tive problemas", lembrou.