Marcelinho apela para os Gaviões O Corinthians está agindo como se Marcelinho Carioca já fizesse parte do passado. Desde que foi afastado do elenco sexta-feira passada, sob a suspeita de ser delator, o atacante foi esquecido pela diretoria, comissão técnica e, principalmente, pelos demais jogadores. O atacante, como fez quando estava no Valencia e queria voltar ao Brasil, já telefonou para dirigentes da Gaviões da Fiel, pedindo para que eles intercedam junto à diretoria do clube e peçam o seu retorno. Por enquanto, a uniformizada não se sensibilizou com os pedidos do craque. Mas Marcelinho Carioca já disse a amigos que não custa esperar. Leia mais no Jornal da Tarde