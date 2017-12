Marcelinho atacará agora na televisão Em um coquetel realizado nesta quarta-feira, em Brasília, Marcelinho Carioca apresentou o seu novo projeto: terá seu próprio programa na TV Bandeirantes de Brasília. O ?Virando o Jogo? será apresentado todos os sábados, no Distrito Federal, e a idéia do jogador de 33 anos é, aos poucos, atingir todo o território nacional. Jogador do Brasiliense, Marcelinho Carioca afirma que ?será um programa de variedades, com musicais e convidados". Algo parecido com ?La Noche del Diez" (A noite do Dez), apresentado por Maradona na Argentina? ?Não, nada a ver?, garantiu o novo astro da TV. Apesar de querer falar sobre diversos assuntos, Marcelinho admite que não vai faltar futebol em seu programa na TV. Os jogadores Vampeta e Romário, inclusive, serão os convidados para o segundo e terceiro programas. O diretor-geral da Band em Brasília, Flávio Lara Resende, aposta no projeto: ?O Marcelinho surpreendeu e vai surpreender muita gente. Ele leva jeito para ser comunicador. O programa é voltado para o público jovem e acreditamos que ele é um jogador que tem a marca da estrela na testa?. Segundo o jogador, o sonho de trabalhar na televisão surgiu em 1999. ?Eu ia a vários programas, e sempre me disseram que eu levava jeito. Sei que não é fácil trabalhar em tevê, mas tenho estudado e me aplicado para aprender a ser um comunicador. É um bom plano, já que estou com 33 anos e daqui uns cinco devo parar de jogar?, explicou Marcelinho. A inspiração para Marcelinho vem de apresentadores como Adriane Galisteu, Luciano Huck, Faustão e Gugu. ?São tantos que posso ter esquecido algum?, revelou. Ele, no entanto, assegura que o novo trabalho não vai atrapalhar o seu desempenho em campo. ?Gravo nos dias de folga?, justificou.