Marcelinho Carioca deve desfalcar Vasco O Vasco pode ficar mais uma vez sem o meia Marcelinho Carioca. O jogador reclama de uma dor na coxa esquerda e deve ser poupado da partida com a Cabofriense, na quinta-feira. Os médicos do clube querem preparar o retorno do atleta para o clássico com o Fluminense, que acontece no domingo. "A recuperação está sendo boa. Senti a dor durante os treinos de sexta-feira e fui poupado por precaução", disse Marcelinho. Ele espera o resultado do exame de ressonância magnética para saber a gravidade da contusão. Outro problema para o técnico Geninho deve ser a ausência do meia Morais. Afinal, o jogador ainda não renovou contrato.