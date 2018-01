Marcelinho Carioca no Brasiliense O atacante Marcelinho Carioca se desligou do Ajaccio, da França, e acertou sua transferência para o Brasiliense. O jogador assinou contrato de dois anos e se apresentará à nova equipe na terça-feira, dia 01 de feveireiro, no dia em que completa 34 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela assessoria do jogador. ?Recebi algumas propostas de grandes clubes brasileiros, mas a do Brasiliense foi irrecusável. Fiquei sensibilizado com o projeto que me foi apresentado pelo presidente Luís Estevão. O Brasiliense é um clube novo, com uma mentalidade moderna e ambiciosa. Nossa meta é aumentar o número de torcedores do clube e dar mais visibilidade ao futebol do Distrito Federal. Estou muito feliz por fazer parte deste projeto?, disse. O meia fez questão de esclarecer que não foi procurado por nenhum dirigente do Vasco da Gama, clube pelo qual atuou antes de se transferir para a França. ?Quando deixei o Brasil, deixei claro que o Vasco teria prioridade no meu retorno ao Brasil. Tenho muito carinho pelo clube e respeito pelo Eurico Miranda. Mas não fui procurado por ninguém ligado ao Vasco e o projeto do Brasiliense é muito interessante?, afirmou.