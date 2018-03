Marcelinho cobra aposta de Luxemburgo Um relógio de ouro, avaliado em R$ 5 mil, é a dívida que o meia Marcelinho, do Corinthians, está cobrando do técnico Wanderley Luxemburgo pela conquista do Campeonato Paulista. O jogador disse que ao chegar ao clube, logo nas primeiras rodadas do campeonato, Luxemburgo havia prometido a Marcelinho se o time fosse campeão. ?Agora, eu quero que ele pague a aposta?, disse Marcelinho, bem-humorado. O treinador afirmou que vai pagar a dívida, mas não sabe se o relógio será mesmo o de ouro. ?Posso dar para o Marcelinho um ?gabiru? lá de Taiwan?, afirmou o treinador. O jogador já avisou que não aceita essa proposta. ?Se não for o de ouro, o relógio fera, vou arrebentar outro tendão do Luxemburgo?, reagiu o meia, lembrando que o técnico ainda se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles da perna direita. Na época da aposta, o Corinthians estava 15 pontos atrás da liderança. Antes de pensar em título, a equipe teria de pensar em fugir do rebaixamento. Durante esse período negro do time, as palestras entre o treinador e os jogadores sobre o futuro da equipe eram constantes. Foi em uma dessas reuniões que o treinador assumiu o compromisso com Marcelinho. O meia disse que Waldir Joaquim de Morais, coordenador-técnico, Sheidt e Fábio Luciano foram testemunhas da conversa. ?Luxemburgo andou me multando durante a competição, por isso o relógio vai cobrir parte do que eu perdi com as punições?, garante o craque da equipe.