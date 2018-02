Marcelinho comanda festa vascaína A festa da torcida do Vasco pela conquista do 22º título do Campeonato Carioca contagiou os jogadores ainda no gramado do Maracanã. Um dos mais exultantes era o meia Marcelinho Carioca, destaque vascaíno em toda a competição. Com uma fita em que se lia "Jesus" amarrada na cabeça e a faixa de campeão sobre a camiseta, ele pulava sobre os colegas antes mesmo da volta olímpica. "Com este título, quero reconquistar tudo aquilo que perdi em minha carreira", declarou o jogador. Demonstrando estar em boa fase pessoal, Marcelinho disse que sua felicidade é fruto do amor. "Quando você está feliz, o amor produz confiança", explicou. Cercado por uma multidão de admiradores, o jogador afirmou que a vitória serviu para ele criar uma imagem no Vasco, desassociada de sua passagem pelo Flamengo. "Está claro o meu amor pelo Vasco. A torcida cantava meu nome e não posso esquecer disso." Lembrando do assédio de outros clubes por seu passe, Marcelinho deixou claro que não trocará o Vasco pelo Catar, por exemplo, de onde já houve um convite. "Meu objetivo é conquistar o título inédito da Copa do Brasil pelo Vasco e voltar à seleção." Marcelinho soube de elogios de Carlos Alberto Parreira logo depois da partida e disse que vai fazer de tudo para "construir uma trajetória vitoriosa na seleção, a exemplo do que aconteceu nos clubes". Irritação somente ao falar do árbitro Samir Yarak. "Ele estava querendo aparecer." De acordo com Marcelinho, todos no estádio viram que ele não tinha porque ter sido expulso no primeiro tempo do clássico com o Fluminense. "Sempre assumi meus erros, desta vez não houve nada. Eu estava deitado na maca quando ele me expulsou. O árbitro estava mal intencionado." Provocações - Autor de um gol e de um passe maravilhoso para o segundo gol do Vasco, o meia Léo Lima acredita que agora a ?perseguição? da torcida vai acabar. Ele começou a atuar no clube como titular. Depois, foi para a reserva, tal a irregularidade de suas atuações e uma certa "má vontade" da torcida. "Pegavam no meu pé, não podia errar um passe sequer", lembrou. Léo Lima voltou ao time com a saída de Petkovic, que foi jogar no futebol chinês. "Pude assim mostrar meu valor. Tive nova motivação", revelou o meia. Sobre os incidentes com o técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, no segundo tempo, quando trocaram ofensas, ele disse apenas que revidou as agressões verbais. Mais comedido no final da partida, depois da confusão que aprontou dentro de campo, o técnico Antonio Lopes reconheceu que ficou muito tenso no jogo. "Não há como não ficar", justificou. Para ele, venceu o campeonato a equipe que foi mais regular, a que só perdeu uma vez, teve a melhor defesa e o ataque mais positivo. "Somamos 34 pontos, dez a mais que o Fluminense." Antonio Lopes destacou a coletividade da equipe e o espírito de união. Sobre o ato de lançar a bola sobre Alex Oliveira, o que deu origem a uma confusão generalizada, explicou que não tinha a intenção de agredir o jogador. "Só quis devolver a bola." O técnico do Vasco afirmou ter sido agredido por Djair, do Fluminense, e disse não ter entendido porque acabou expulso. Os jogadores do Vasco seguiram à noite para uma churrascaria na zona oeste do Rio, a fim de comemorar o título. Nesta segunda-feira, os campeões desfilam em carro aberto do Corpo de Bombeiros, saindo de São Januário com destino ao centro de treinamento do clube, na Barra da Tijuca. O desfile passará em frente à sede de Flamengo, Botafogo e Fluminense.