Marcelinho comanda goleada corintiana Foi extremamente fácil. O Corinthians precisou jogar apenas um tempo, o segundo, para conseguir uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, e praticamente garantir o 24º título paulista de sua história. Marcelinho, que havia irritado os corintianos ao ser expulso infantilmente no meio de semana, contra o Atlético-PR, redimiu-se, deu um show, marcou dois gols e comandou o time em campo. No início, o Botafogo dava a impressão de que poderia levar perigo. Detinha a posse da bola, mas demonstrava ter um time muito limitado tecnicamente - entrou em campo desfalcado do zagueiro Bell e do atacante Leandro. Os atacantes Birinha e Robert eram facilmente desarmados por João Carlos e Scheidt. Por isso, a pressão que fazia no adversário era enganosa. Mesmo recuado, o Corinthians criava as principais oportunidades de gol. Em apenas 10 minutos, a equipe já havia assustado o goleiro Doni em três ocasiões, com Ewerthon, Paulo Nunes e Marcelinho. O único lance que levantou os botafoguenses ocorreu aos 11 minutos. O meia César driblou André Luiz e chutou forte. A bola passou perto. O restante do primeiro tempo foi chocho, disputado, sobretudo, no meio-de-campo. Os goleiros Doni e Maurício pouco apareciam na partida. No intervalo, o técnico Wanderley Luxemburgo fez uma substituição previsível, a mesma da partida contra o Santos. Pôs Gil no lugar de Paulo Nunes. Lori Sandri também fez uma modificação. Trocou César por Luciano Ratinho, que não iniciou a partida por não estar bem fisicamente. Acabara de se recuperar de uma contusão. Aos oito, o Botafogo quase abriu o placar. Otacílio tentou cortar um cruzamento e acabou cabeceando contra seu próprio gol. Maurício fez grande defesa. Foi o único e último lance de perigo do time da casa na segunda etapa. Desde então, o Corinthians passou a mandar no jogo e "construiu" a vitória com muita facilidade. Explorando a velocidade de Ewerthon e Gil, a equipe de Luxemburgo chegava com perigo. O gol era uma questão de tempo. Não demorou para sair. Aos 14, Marcelinho cobrou falta com perfeição. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar: 1 a 0. Enquanto o Tricolor do interior partia desesperado, sem organização, para o ataque, o Alvinegro criava boas chances em contra-ataques. Foi num deles que Marcelinho marcou mais um. Gil fez excelente jogada e cruzou para Ewerthon, que deixou o meia na cara do gol. Ele apenas empurrou com o pé direito. O terceiro saiu em seguida, premiando João Carlos, que teve boa atuação. Ricardinho cobrou escanteio e o zagueiro, livre, cabeceou com muita força. No fim, se não fossem as boas defesas de Doni, o Corinthians deixaria Ribeirão Preto com uma goleada histórica. Ewerthon ainda acertou uma bola na trave.