Marcelinho comanda goleada do Vasco Com uma boa atuação do meia Marcelinho Carioca, que marcou seu primeiro gol desde que retornou ao clube, o Vasco conquistou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao golear o Flamengo-PI, por 5 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário. Menos de 500 pessoas foram ao estádio para ver a boa partida da equipe vascaína - 418 pagantes. Marcelinho Carioca, que decepcionou no clássico com o Flamengo, no último domingo, pelas semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, entrou em campo decidido a ter uma boa atuação. E comandou a equipe vascaína em campo. Depois de tanto dar os passes e ver seus companheiros perderem os gols, decidiu resolver sozinho. Aos 16 minutos, Marcelinho sofreu falta perto da entrada da área. Ele cobrou com perfeição, sem chances para o goleiro Palmiélli: 1 a 0. O Flamengo-PI, então, deu sinal de vida. O atacante Ivan cruzou e Joniel chutou em cima da zaga do Vasco. No segundo tempo, logo aos três minutos, o atacante Róbson Luís deu ótimo passe para Morais ampliar para o Vasco. Em seguida, Niel quase descontou para o Flamengo-PI, mas o goleiro Fábio fez excelente defesa. Aos 17, após cruzamento, Ygor cabeceou no canto esquerdo de Palmiélli: 3 a 0. No ataque seguinte, aos 20, Marcelinho Carioca rolou para Valdir, livre, tocar para o fundo da rede. Aos 38, Victor Boleta marcou o quinto gol da goleada vascaína.