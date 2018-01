Marcelinho começa a treinar no Vasco Marcelinho Carioca treinou normalmente com os colegas, nesta quinta-feira, em seu primeiro dias após o retorno ao Vasco. Ele foi recebido com festa em São Januário, onde mais de 150 torcedores se aglomeravam à porta do clube para homenageá-lo. "Estou em casa. Prometo empenho, dedicação", disse. No treino no Vasco-Barra, nesta quinta, Donizete afirmou que a presença de Marcelinho vai tornar a equipe mais criativa e ofensiva. Os jogadores permanecem concentrados no local até o fim de semana. O técnico Geninho insistiu com o presidente Eurico Miranda sobre a necessidade de o Vasco trazer um atacante para a disputa do Campeonato Carioca.