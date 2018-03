Marcelinho continua reclamando de dores O meia Marcelinho, do Vasco, não participou do treino com bola hoje. Ele realizou um exame de manhã e reclama de dores na coxa esquerda. Com isso, a escalação do jogador na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta. "As dores estão impossibilitando que o Marcelinho passe para a preparação física. Amanhã ele será reavaliado", disse o médico Fernando Mattar. Ele acredita que o atleta esteja perto da recuperação total da contusão. Ao contrário do companheiro, o goleiro Fábio vive um bom momento. "Ouvi comentários sobre uma possível convocação para a seleção brasileira. Estou tranqüilo. Se acontecer, espero contribuir ao máximo", afirmou. Na próxima semana, Carlos Alberto Parreira convoca os atletas que atuam no Brasil para a disputa da Copa das Confederações. Amanhã, serão chamados somente os "estrangeiros".