Marcelinho continua sem destino certo O futuro do meia-atacante Marcelinho Carioca continua indefinido. Uma semana depois de ter sido dispensado pelo Santos, o jogador não sabe se ficará no Brasil ou se vai para o futebol do exterior, de onde garante que tem propostas. A dúvida é tanta, que Marcelinho resolveu fazer uma pesquisa em seu site. Os internautas devem responder se querem que o craque vá para o exterior ou se continua no futebol brasileiro. A maioria - 88% contra 12% -, segundo o site, quer que ele permaneça no Brasil. O procurador do jogador, James Fernando Arruda, avisa que não é verdade que ele já fechou contrato com o Gamba Osaka e que viaja dia 17 de janeiro para o Japão. "É muito precoce dizer que assinamos contrato com o Gamba. Houve alguns contatos com o clube japonês. Só que também temos propostas, embora incipientes, de clubes europeus e brasileiros", garante James. O procurador faz questão de ressaltar que Marcelinho Carioca está livre para jogar onde quiser. "No dia da audiência na Justiça do Trabalho para discutir a questão da rescisão do vínculo com o Corinthians, o juiz exigiu que o clube desse baixa na carteira de trabalho do Marcelinho Carioca. A carteira do Marcelinho já tem a baixa do Corinthians e do Santos", afirma. Leia mais no Jornal da Tarde