Marcelinho cria o "Pé de Anjo F.C" Ainda vai demorar um bom tempo até que o empresário Marcelo Pereira Surcin tome definitivamente o lugar do atleta Marcelinho Carioca - talvez cinco ou seis anos, imagina o atacante do Corinthians. Mas o primeiro passo já foi dado: Marcelinho montou um ?time? só dele, se bem que só vai ter vida nas páginas dos quadrinhos e na tela da tevê. O Pé de Anjo F.C. será uma extensão de sua bem-sucedida carreira como jogador de futebol profissional. Um negócio que vai combinar futuros lucros com filantropia - uma característica à parte na vida do jogador. Leia a íntegra no JT