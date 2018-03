Marcelinho dá a volta por cima Marcelinho Carioca mais uma vez confirmou sua sina de passar de vilão a herói do Corinthians de uma partida para outra. Terminado o primeiro tempo do jogo de hoje, a torcida do Botafogo começava a sonhar com uma vitória quando o atacante, descendo para o vestiário, aproximou-se de um repórter de rádio e disse: "Gosto de jogar nesse campo. Vou dar a vitória ao time." Também foi assim em 1995, no Estádio Santa Cruz, na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. No segundo e decisivo jogo, o Palmeiras vencia por 1 a 0, gol de Nilson, quando numa cobrança de falta, na mesma trave, Marcelinho empatou o jogo. O Corinthians venceria a final na prorrogação, gol do ponta-esquerda Elivélton. Hoje até o presidente do Botafogo, Ricardo Christiano Ribeiro, reconheceu a sina de Marcelinho no Estádio Santa Cruz. "Não sei o que acontece. O Marcelinho sempre joga bem aqui." A falta batida com perfeição, aos 14 minutos, e o gol com bola rolando, aos 28, foram a contribuição de Marcelinho para a vitória por 3 a 0 (João Carlos marcou o terceiro) e a quase certeza do título paulista. "O Marcelo é isso aí", disse o técnico Wanderley Luxemburgo. "Já aprendi a lidar com ele. Tem hora que é um gênio positivo, tem hora que é um Doutor Silvana, o gênio do mal." O técnico aproveitou o momento e a euforia que dominavam o vestiário do Corinthians para, com bom humor, dar uma sutil puxada de orelha no atacante, expulso do jogo de quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. "O Marcelo fazia bobagem de semana em semana, depois de 15 em 15 dias, depois de mês em mês. Agora tem demorado um pouco mais, mas com certeza ainda vai contribuir muito com nossa caixinha até o final do ano." Caixinha, na gíria do futebol, são as multas que um jogador paga por ter cometido alguma falta grave ou ato de indisciplina. Marcelinho quer paz com a torcida e com os companheiros, por isso já avisou: mesmo suspenso, amanhã viajará com o grupo para Curitiba. "Faço questão de estar ao lado do grupo nessa hora", disse. Político, dividiu as glórias do gol de falta com Otacílio, Scheidt e João Carlos, que, numa jogada ensaiada, formaram uma barreira à frente dos jogadores do Botafogo na cobrança de falta e atrapalharam a visão do goleiro Doni. "Essa vitória foi mais uma prova de superação de todo o grupo. Ninguém chega à condição que chegamos por acaso."