Marcelinho deixa o Brasiliense Depois de cair para Segunda Divisão no Campeonato Brasileiro, o Brasiliense sofreu mais um golpe nesta quarta-feira. O meia-atacante Marcelinho Carioca - uma das principais estrelas do time, que contou este ano com Vampeta, Oséas, entre outros - anunciou que está deixando o clube. Contratado em janeiro junto ao Ajaccio, da França, Marcelinho tinha contrato com o Brasiliense até o final de 2006. ?Meu ciclo no Brasiliense infelizmente chegou ao fim. O clube tem seu planejamento bem traçado e tenho certeza de que seguirá um caminho de sucesso, mas meu destino será diferente. Foi uma decisão pessoal e que foi aceita sem maiores problemas pela diretoria?, disse o jogador. ?Infelizmente, mesmo com todo o esforço e dedicação, não conseguimos livrar o time da Segunda Divisão. Mas pelo trabalho sério que é feito, tenho certeza de que o Brasiliense dará a volta por cima e voltará à elite do futebol brasileiro?, acrescentou. Marcelinho disse que ainda não sabe onde vai jogar em 2006. "Recebi propostas de clubes do exterior e do Brasil, principalmente do Rio e de São Paulo. Minha preferência é permanecer no País para ficar mais próximo dos meus filhos. Estou analisando com muito carinho para tomar a melhor decisão", afirmou.