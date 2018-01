Marcelinho desiste de jogar no ataque O técnico do Vasco, Antônio Lopes, ganhou dois problemas para a partida de domingo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual. O atacante Valdir está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. O treinador ainda não decidiu o substituto e deve optar entre o jovem Ânderson e Souza. O outro problema reside na insatisfação do meia Marcelinho Carioca. Após a vitória de quarta-feira sobre o Itabaiana-SE, por 1 a 0, o jogador revelou a Lopes que "não está se sentindo bem no ataque". No segundo tempo da partida, ele foi deslocado para o meio e acabou rendendo mais, participando, inclusive, do lance que originou o gol da vitória.