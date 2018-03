Marcelinho deve enfrentar o Cruzeiro O técnico do Vasco, Antônio Lopes, recebeu uma boa notícia. O meia Marcelinho foi submetido a um exame de ressonância magnética que constatou a recuperação do problema muscular. Ele realizou trabalhos físicos e amanhã deve participar do coletivo. Caso não sinta nenhuma dor, será confirmado para a partida decisiva contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, quarta-afeira, em São Januário. O time vascaíno precisa de uma vitória simples para obter a classificação. Já o meia Marques, que sentiu uma fisgada na coxa durante o empate com o Bahia, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, fará um exame amanhã para os médicos avaliarem suas condições. Se for vetado, Souza será o companheiro de Edmundo no ataque vascaíno.