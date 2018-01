Marcelinho deve ir para o Fluminense As denúncias de que há traidores no elenco do Corinthians ainda não foram apuradas pela diretoria do clube, mas um jogador já está sendo punido, como se o caso estivesse claro e resolvido pela diretoria. Trata-se de Marcelinho Carioca, que, hoje, ficou isolado e treinou em separado do grupo, no Centro de Treinamento de Itaquera. Enquanto os companheiros faziam exercícios físicos no Parque São Jorge, o meia deu chutes a gol nos goleiros Gléguer e Yamada, que também foram para Itaquera. A melhor solução para resolver o problema, em vez de investigações para se encontrar um culpado, seria mandar o atleta para outro clube. E isso já está praticamente certo. Marcelinho deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Fluminense. O técnico do Tricolor do Rio é Oswaldo de Oliveira, que tem ótimo relacionamento com o meia, e gosta de seu estilo de jogo. Às 17h30, Marcelinho deixou o campo e rapidamente correu para os vestiários. Fez apenas um sinal negativo com a mão direita indicando que não daria nenhuma declaração à imprensa. Quinze minutos mais tarde, saiu do vestiário e correu para seu carro, um Golf, onde estava seu procurador, James Arruda. Parecia mais uma cena de filme policial. Marcelinho assumiu a direção e pisou fundo no acelerador, enquanto era fotografado. Não parou para dar autógrafos aos poucos torcedores que o esperavam. James Arruda negou que tivesse recebido qualquer proposta para negociar o passe do jogador. Nas últimas semanas, houve especulações de que ele poderia se transferir para o o futebol português ou para o Santos, que facilitaria a liberação de Deivid e ainda cederia Dodô. "Tudo o que sei é pela imprensa e prefiro não falar nada agora porque não existe nada de oficial", afirmou Arruda. O destino, porém, deve ser mesmo as Laranjeiras. A tão falada sindicância para encontrar o "traidor" no Corinthians nem precisará começar a funcionar com a saída do meia. Hoje, o presidente Alberto Dualib e o vice de Futebol Antônio Roque Citadini estiveram no Rio para participar da reunião sobre o Campeonato Brasileiro e aproveitaram para negociar com David Fischell, presidente do Fluminense. Embora nunca tenham afirmado publicamente, os dirigentes não queriam mais o jogador no Parque São Jorge há algum tempo. Ele sofre rejeição por boa parte dos companheiros.