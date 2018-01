Marcelinho diz que faltou conjunto Sacado no intervalo do jogo entre Brasil e Peru, Marcelinho Carioca fez um discurso burocrático. "Enfrentamos uma retranca muito forte no primeiro tempo, foi um jogo difícil. Mas apesar do empate a Seleção Brasileira ainda está no páreo e tem todas as chances de alcançar a sua classificação". Sobre o seu desempenho, o atacante do Corinthians fez uma análise usando as palavras que ele ouviu do técnico Leão no intervalo, ao justificar a sua substituição. "O Leão mesmo me falou que eu não estava saindo porque estava mal, era o conjunto que não estava bem. Mas o conjunto é um detalhe que só virá com o tempo".